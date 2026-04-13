Dall’Aeroporto all’ingresso di Alghero: tragitto nella “selva oscura”

ALGHERO – Era il dicembre del 2024 quando, finalmente, dopo una sequela infinita di articoli, segnalazioni, etc, la strada per l’aeroporto, o meglio, una (piccola) parte di essa, era stata illuminata. Non da un accadimento ultraterreno, ma grazie al posizionamento di una serie pali in entrambi i lati della carreggiata.

Trattandosi di strada provinciale, i lavori furono realizzati da Palazzo Sciuti. Ma, a distanza di un anno e mezzo circa siamo punto e a capo: la porzione tra lo scalo e la “variante del Calich” rimpiombati nel buio. Ovviamente anche il resto del collegamento che conduce alla rotatoria dei Due Mari non ha alcuna illuminazione. Ma non solo.

Una volta che si lascia l’aeroporto e ci si dirige verso Alghero, o ancora peggio verso le borgate e “4 corsie”, sembra di addentrarsi in “una selva oscura”: verde selvaggio, segnaletica carente e, come detto, buio pesto. Un tragitto nella “selva oscura” non privo di pericoli vista la mole del traffico (auto private, noleggiate, taxi e altri veicoli) e anche la presenza di pedoni e fermate degli autobus.

E’ vero gli enti interessati sono diversi: Anas, Provincia e, il tratto finale che arriva fino all’ingresso della città catalana, Comune. Ma essendo l’Aeroporto di Alghero e trattandosi di uno dei due ingressi principali nella Riviera del Corallo, bisognerebbe fare in modo che queste lacune vengano sanate. Perché è indecente e vergognoso percorrere quel tratto viario per una località turistica che fa del decoro e della bellezza una delle sue principali carte