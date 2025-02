Dalla Regione 45mila euro a “Lo Carraxiali de l’Alguer”, soddisfazione da Di Nolfo

CAGLIARI – La Regione Sardegna decide di finanziare gli eventi del Carnevale nell’Isola attraverso un apposito bando della Legge Regionale n° 7 del 1955, e Alghero si aggiudica 45 mila euro. Un risultato significativo, reso possibile grazie al nuovo approccio dell’Assessorato regionale al Turismo, che ha ampliato il numero dei cartelloni sostenuti con la legge “Provvedimenti per manifestazioni turistiche”, passando da 4 a 13, e riconoscendo al Carnevale un ruolo centrale come attrattore turistico e culturale.

L’onorevole regionale Valdo Di Nolfo esprime grande soddisfazione per questo cambiamento di visione da parte dell’Assessorato “Si tratta di un segnale importante per la valorizzazione delle tradizioni locali e per la promozione dell’identità attraverso manifestazioni di forte richiamo turistico”, ha dichiarato.

Lo Carraxiali de l’Alguer è un evento che fonde tradizione e innovazione, coinvolgendo la città e le borgate in un programma ricco e variegato. L’edizione 2025 si svolgerà in dieci giorni con iniziative pensate per tutte le generazioni: la storica sfilata dei bambini nata nei primi anni ’80 che quest’anno raggiunge la partecipazione di circa 3000 bambini, il Carnevale delle Borgate con sede a Guardia Grande che quest’anno raggiunge la 25esima edizione e lo spettacolo finale della Pentolaccia.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto allo staff dell’Assessorato regionale per la vicinanza dimostrata ai comuni e agli enti di promozione durante la fase di compilazione del bando. “Un supporto concreto e fondamentale che ha permesso di garantire una partecipazione più ampia e inclusiva di tanti comuni sardi, finanziandone 22 e rafforzando il valore del Carnevale come patrimonio condiviso della Sardegna”, ha concluso l’On. Di Nolfo.

L’inserimento di Alghero tra gli eventi finanziati rappresenta un’opportunità strategica per la città, che potrà così consolidare il proprio ruolo all’interno del circuito regionale dei Carnevali, con ricadute positive sul turismo e sull’economia locale. Grazie a questa iniziativa, Lo Carraxiali de l’Alguer potrà rafforzare la sua identità e contribuire alla destagionalizzazione del turismo, attirando visitatori da tutta la Sardegna e oltre. Lo potrà fare grazie alla professionalità degli operatori coinvolti, della Fondazione Alghero e dell’Assessorato Regionale.