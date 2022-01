Corsa al Colle, spunta Cassese, il giurista verso il Colle?

ALGHERO – Colpo di scena nella cosi detta “Corsa al Colle”. Poche ore fa il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe incontrato, a nome della coalizione di Centro-Destra, Sabino Cassese. E’ stato il Foglio a dare la notizia che è subito rimbalzata sui vari media nazionali e in particolare nelle trasmissioni che commentano il voto del Presidente della Repubblica. In particolare il salotto di Mentana ha immediatamente snocciolato la notizia offrendo solide possibilità al fatto che questo nome possa fare sintesi.

Questo poco dopo un tweet fulminante (anche per i suoi e in particolare, pare, gli alleati 5 Stelle) di Letta che denunciava “fughe in avanti” verso il campo avversario per fare sintesi su un nome. E questo perchè quasi tutti i 5S e anche molti altri parlamentari (pure di Centro-destra) temono come il fuoco le elezioni, che comunque arriveranno fra un anno, e dunque convergevano su uno stop a Draghi verso il Colle. Alla fine, un nome come Cassese potrebbe chiudere il cerchio, vedremo. Di sicuro restano alte le quotazioni dell’attuale Premier e anche dell’ex-presidente della Camera Casini. Certo, come dicono tutti, vista la condizione di diffusa criticità (gas, guerre, pandemia, voto, etc), è necessario, anzi obbligato, avere un nuovo Capo dello Stato entro questa settimana.