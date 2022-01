Super green pass, replica dell’assessore Salaris

ALGHERO – “Mi preme precisare soprattutto ai consiglieri di opposizione che in maniera solerte chiedono le mie dimissioni, che la sottoscritta è vaccinata con tre dosi così come i miei familiari e che le mie considerazioni nascono dall’avere quotidianamente contatto con le esigenze di cittadini che per svariati motivi si sono sottoposti in ritardo alla vaccinazione o

Ma per esigenze di salute, di famiglia, devono recarsi oltre mare per ricevere le cure dovute,

per loro muoversi è molto difficile e quindi un buon amministratore si deve fare carico anche di queste problematiche e non può ragionare in una logica punitiva.

Ricordiamoci che viviamo in un’isola e ci sono tantissimi casi di persone che sono finite dentro il collo stretto della burocrazia del Super green pass.

Vogliamo parlare anche di queste persone e porci nella posizione di risolvere i problemi o dobbiamo vendere tutti il cervello al pensiero unico?”

Maria Grazia Salaris, assessore comunale ai Servizi Sociali e Sanità