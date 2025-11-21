Consulta del Parco di Porto Conte, pubblicato l’avviso

ALGHERO – Pubblicato dall’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” l’Avviso per la manifestazione di interesse finalizzato alla nomina dei membri della Consulta del Parco, organo consultivo dell’Ente che supporta le attività di programmazione, indirizzo e regolamentazione. La Consulta del Parco sarà eletta dall’Assemblea secondo l’iter previsto dallo Statuto e resterà in carica per l’intera durata del mandato assembleare. Sarà composta da un massimo di sei membri ed è presieduta dalla direzione dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte – Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Non possono far parte della Consulta i componenti dell’Assemblea.

Possono presentare domanda i rappresentanti legali delle associazioni ecologiche e naturalistiche riconosciute, delle categorie dell’artigianato e del commercio, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali e sportive. Le istanze devono essere presentate utilizzando ilallegato all’Avviso e corredate da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del, dalla quale risulta il nominativo del referente prescelto dall’associazione quale componente designato per la Consulta del Parco. I componenti della Consulta esprimono parere non vincolante sugli atti di programmazione, indirizzo e regolamentazione dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”.

“Con la pubblicazione di questo Avviso – dichiara il Presidente dell’Azienda Speciale, Emiliano Orrù – proseguiamo nel percorso di partecipazione e apertura che riteniamo fondamentale per una gestione moderna e condivisa del Parco di Porto Conte. La Consulta rappresenta uno strumento fondamentale attraverso il quale il territorio può contribuire attivamente alla definizione delle politiche di crescita, tutela e delle strategie di valorizzazione ambientale. Invito tutte le realtà associative interessate a partecipare, perché una governance realmente efficace nasce dal confronto costante e dalla collaborazione attiva tra le diverse realtà locali”.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 12 dicembre 2026, esclusivamente via Pec all’indirizzo parcodiportoconte@pec.it, secondo le indicazioni previste nell’Avviso. Per tutti i dettagli, requisiti, modalità e termini per la presentazione delle candidature, l’Avviso è consultabile sul sito istituzionale del Parco di Porto Conte nella sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.