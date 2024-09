Consorzio del Porto, transiti: +20%. Cresce tutto lo scalo: pulizia, servizi e eventi

ALGHERO – Porto di Alghero sempre in crescita con un +20% di imbarcazioni in transito nelle banchine Dogana e Sanità, ma non solo. Infatti anche le altre marine del porto hanno registrato numeri migliori rispetto l’anno passato tanto da raggiungere un traffico anche superiore al periodo pre-covid.

Nel mentre, continua a pieno ritmo l’attività del Consorzio del Porto di Alghero. Nella stagione che ha visto la Riviera del Corallo ospitare lo “Swan Sardinia Challenge”, importante evento nautico con un notevole ritorno di immagine e di presenze nelle strutture ricettive locali. L’organismo alla guida del principale approdo cittadino procede nella sua azione di promozione delle iniziative e del Nord Ovest Sardegna. Dopo la partecipazione al XII Rapporto sull’Economia del Mare nella sede romana di Unioncamere a Roma, con protagonista la relazione del Ministro Musumeci, sono in agenda diversi rilevanti appuntamenti a partire dal classico “Salone Nautico di Genova”, manifestazione leader nel settore, irrinunciabile sia per il mercato internazionale della nautica sia per gli appassionati del mare; una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il comparto. La 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova si terrà dal 19 al 24 Settembre 2024 e, come detto, vedrà anche la presenza del Consorzio del Porto, con un proprio corner, nello stand di “Assonat” nazionale insieme ai Porti del Nord Sardegna. A seguire un altro importante evento dove Alghero sarà presente ovvero l’iniziativa dal titolo “Risorsa Mare”, dedicata alla sempre più diffusa “blue economy”, che si terrà a Palermo dal 25 al 26 Settembre. Ritorna, dopo la tappa dello scorso anno a Trieste, l’appuntamento che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del supporto di importanti aziende e Istituzioni Partner (Fincantieri, Assarmatori, Assonautica Italiana – OsserMare, Caronte&Tourist, Gruppo MSC, Marinedì). L’iniziativa mette al centro la competitività e l’attrattività delle filiere del mare, aggregando le diverse componenti del sistema politico socio-economico nazionale ed europeo attorno alle priorità di intervento e promozione per il settore, soprattutto in chiave industriale.

“Non solo promozione e partecipazione alle più importanti fiere e convegni di settore sempre con lo spirito di far crescere il Consorzio e il suo Porto, ma anche azioni fattive per rendere l’approdo più decoroso e accogliente come avvenuto negli scorsi giorni quando siamo intervenuti per garantire maggiore lustro, cura del verde e pulizia, non solo nelle aree di nostra competenza, ma nell’intera area portuale – ha commentato il presidente Giancarlo Piras e ha continuato – nel frattempo, oltre ad arrivare a definizione degli aspetti burocratici degli eventi di questa estate, ci stiamo proiettando verso la prossima stagione per garantire sempre massima attrattività e promozione per Alghero e il suo Porto e questo grazie anche alla competenza e disponibilità dell’Ufficio Circondariale Marittimo del suo Comandante e del suo staff”.