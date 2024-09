Grotta Verde, plauso dell’assessore Selva e del presidente Mulas

ALGHERO – “Il lavori conclusi alla Grotta Verde rappresentano un passo avanti importante che chiude un cerchio iniziato diversi anni fa e che ha comportato un iter tra i più laboriosi tra Amministrazione comunale ed Ente Parco. Ora si lavora allo sviluppo e alla messa a sistema del sito per sfruttare la sua straordinaria valenza archeologica”. Così l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva che oggi ha ispezionato il sito insieme al Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas. Il progetto, avviato nel 2008 ha attraversato diverse difficoltà concentratesi prevalentemente nella seconda parte dei lavori. La prima parte ha visto realizzare, con opere protratte fino al 2011, la pista pedonale adiacente alla strada provinciale, il consolidamento della falesia soprastante il percorso di accesso, l’impianto di illuminazione del piazzale, la scala di accesso alla grotta e il Centro di prima accoglienza, realizzato nell’ambito dei lavori, attualmente in uso per l’accesso alla Grotta di Nettuno. I lavori, dopo un lungo stop durante il quale si è perfezionato il passaggio di consegne tra Comune a Parco di Porto Conte, sono ripresi nel marzo 2024, per chiudersi in questi giorni.

La Grotta Verde è destinata a diventare uno dei più importanti siti di interesse culturale dell’intero bacino del Mediterraneo, futura meta per appassionati, studiosi, ricercatori e speleologi. “Un sito capace di attrarre flussi turistici di settore, che può generare un indotto considerevole per l’economia turistica della città” afferma il Presidente della Commissione Christian Mulas. “Nei prossimi giorni – annuncia – convocherò la Commissione ambiente con il dibattito sul tema della Grotta Verde, i lavori appena conclusi, il consuntivo e le prospettive future del sito”.