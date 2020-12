Conoci incontra il nuovo Direttore Marittimo

ALGHERO – Incontro oggi a Porta Terra tra il Sindaco Mario Conoci e il Capitano di Vascello Giovanni Canu, il nuovo Direttore Marittimo del Nord Sardegna che subentra a Maurizio Trugu. Canu arriva dal compartimento marittimo di Brindisi. Il nuovo Direttore Marittimo che dovrà coordinare le attività sull’intera costa della Sardegna settentrionale è di Siena, di padre algherese e conoscitore e frequentatore della città.

Oggi nella sala del primo cittadino per un saluto di benvenuto, Canu, in servizio dal 24 ottobre presso la sede della Direzione Marittima, a Olbia, è giunto accompagnato dal comandante della capitaneria di Porto Torres, Gianluca Oliveti, e dal comandante di Alghero, Pierclaudio Moscogiuri. All’incontro ha preso parte il presidente del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana Raimondo Tilloca. Le origini algheresi del nuovo Comandante traspaiono evidenti, come la soddisfazione di guidare una direzione così importante prestigiosa.

Nella foto l’incontro di questa mattina