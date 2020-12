Mercoledì Assemblea del Parco

ALGHERO – E’ fissata per (domani) mercoledi 16 dicembre alle ore 16.00 la nuova e ultima per il 2020 Assemblea del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. Gli argomenti inseriti all’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo composto dal Presidente Raimondo Tilloca, da Lina Bardino e Adriano Grossi prevedono al primo punto le comunicazioni del Presidente a seguire la Variazione n.14 al Bilancio finanziario 2020-2022 ai sensi dell’art.175 D.lgs.267/2000 e la Ratifica Decreto del Presidente n.13 del 06.11.2020; Variazione n.15 al Bilancio finanziario 2020-2022 con applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, comma 4, art.175 D.lgs. 267/2000; Ratifica Delibera del Consiglio Direttivo n.70 del 20.11.2020. Subito dopo è stato inserito il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e conseguente approvazione della proposta. Per chiudere la scadenza del mandato del Direttore e atto di indirizzo ai sensi dell’art.6 dello Statuto e infine “Varie ed eventuali”. L’Assemblea, per le note disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, si terrà in video-conferenza. Sarà possibile assistere ai lavori in diretta streaming dal canale YouTube del Parco oppure cliccando direttamente al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCa-LpdsN2BZ0547mQhOa7Fg