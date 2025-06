Commissione Urbanistica “salvata” (ancora) da Forza Italia: “Vicini alle imprese”

ALGHERO – “Ancora una volta con senso di responsabilità e piena consapevolezza del ruolo che la funzione consiliare richiede, le consigliere comunali di Forza Italia Nina Ansini e Giovanna Caria ieri mattina hanno garantito ieri la funzionalità della Commissione Urbanistica, assumendo la prima la vicepresidenza in assenza del presidente, permettendo così la prosecuzione dei lavori e l’adozione degli atti previsti all’ordine del giorno.”

In particolare, la commissione era chiamata ad esprimersi su un’importante pratica relativa all’autorizzazione per l’ampliamento di una tettoia-frantoio, la sostituzione ed ampliamento copertura in cemento-amianto, l’impianto fotovoltaico il cambio di destinazione d’uso del locale da deposito ad azienda in località Catalan. Pratica poi votata favorevolmente in aula consiliare ne pomeriggio in modo compatto dal Gruppo di Forza Italia.

“Con coerenza confermiamo che la presenza in aula e la partecipazione attiva alle commissioni – affermano le consigliere – rappresentino una forma concreta di rispetto nei confronti dei cittadini e degli operatori economici. L’efficienza amministrativa passa anche da questi momenti, in cui si rende possibile dare continuità agli investimenti e certezze a chi, con fatica e visione, sceglie di costruire e produrre valore sul nostro territorio.”

“Il nostro impegno – concludono Ansini e Caria – continuerà ad essere orientato al merito delle questioni, senza pregiudizi né posizionamenti predefiniti. Specie allorché si discutono delibere che possono incidere positivamente sulla crescita e lo sviluppo economici di Alghero e del territorio e sulla creazione di occupazione stabile. Per Forza Italia il buon senso, il rispetto delle istituzioni e la tutela dell’iniziativa privata sono e restano punti fermi. Siamo vicini alle imprese e alle famiglie.”