Cimitero, attenzione da Mulas: nuova ed ennesima Commissione

ALGHER O – “Il presidente della Commissione Cimiteriale del Comune di Alghero, Christian Mulas, prosegue con determinazione il proprio impegno per affrontare e risolvere le criticità del cimitero cittadino, con particolare attenzione al Campo 15, chiuso da alcuni mesi a seguito di un incidente che aveva coinvolto una donna. L’episodio ha reso necessarie verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza dell’area.

L’accaduto ha evidenziato la necessità di un’azione più ampia di manutenzione e riqualificazione, che l’Amministrazione comunale – in stretta collaborazione con l’assessore ai Servizi Cimiteriali Francesco Marinaro sta portando avanti attraverso un programma di interventi mirati, finalizzati a restituire piena funzionalità e decoro all’intera area.

In continuità con gli investimenti già avviati negli anni scorsi oltre un milione di euro destinati ai lavori di ampliamento e consolidamento del cimitero l’Amministrazione ha ora dato il via ai lavori di messa in sicurezza del Campo 15 e alla sistemazione di un ulteriore settore, attualmente recintato e non accessibile al pubblico.

«Il tema del cimitero richiede attenzione, sensibilità e senso di responsabilità sottolinea il presidente della Commissione, Christian Mulas. Ben vengano le segnalazioni e i contributi dell’opposizione su un argomento che tocca la dignità dei nostri defunti e il rispetto dei loro familiari. La Commissione sta lavorando in stretta sinergia con gli uffici comunali e con l’assessore Marinaro per individuare soluzioni concrete e garantire sicurezza e decoro all’intera area cimiteriale.»

Nei prossimi giorni, il presidente Mulas presenterà in Commissione una relazione dettagliata sulle criticità riscontrate e sulle azioni tecniche e organizzative in corso, con l’obiettivo di migliorare in modo strutturale e duraturo la gestione e la funzionalità del cimitero di Alghero”.

Christian Mulas, presidente commissione Ambiente e Servizi Cimiteriale