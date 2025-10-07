Formazione per la sicurezza: successo di Francesconi alla IKM Gabi Noah

ALGHERO – In un contesto operativo sempre più complesso e in rapido mutamento, la preparazione tecnica e normativa rappresenta un fattore imprescindibile per garantire efficacia e sicurezza.

Tiziano Francesconi ha completato con successo un corso di addestramento Police di altissimo livello presso il prestigioso Quartier Tecnico Generale Europeo della IKM Gabi Noah, centro di formazione riconosciuto a livello mondiale per l’eccellenza nella preparazione di operatori della sicurezza, forze dell’ordine e reparti speciali.

Sette giorni intensi, con sessioni quotidiane di otto ore, frutto di una preparazione triennale, hanno permesso a Tiziano di affrontare un programma rigoroso e completo, sviluppato per fornire solide basi normative e competenze pratiche indispensabili per operare in ambienti complessi e dinamici, come quelli che le forze dell’ordine affrontano quotidianamente.

Il corso ha coperto tutti gli aspetti fondamentali del ruolo: dall’uso regolamentato delle armi da fuoco e delle attrezzature di servizio, alle tecniche di arresto e autodifesa, fino alla gestione tattica di situazioni delicate, anche in team. Sono state approfondite metodologie per la difesa personale, l’intervento in situazioni di emergenza, il controllo di folle, le tecniche di controllo e ammanettamento, integrando normative e protocolli operativi.