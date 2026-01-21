Ciclone Harry, Forza Italia: “Subito 30milioni dalla Regione, la Todde non tentenni”

CAGLIARI – “Ciclone Harry, Forza Italia: Variazione di bilancio immediata minimo di 30 milioni destinati alla situazione emergenziale attuale. La Giunta Todde si assuma le sue responsabilità”. Il Gruppo consiliare di Forza Italia chiede alla Presidente Alessandra Todde e alla maggioranza di inserire immediatamente nella finanziaria ora in discussione in Commissione Bilancio e a breve in Aula, affinché si stanzino subito almeno 30 milioni di euro per affrontare i danni causati dal ciclone Harry in Sardegna.

“Con dighe piene, rischio esondazioni e territori colpiti in modo diffuso, non si possono accettare rinvii o rassicurazioni di facciata. I danni a infrastrutture, campagne e attività produttive sono evidenti e richiedono risposte immediate”.

“Ogni ritardo nella finanziaria sarà una scelta politica precisa, di cui la Giunta Todde dovrà assumersi piena responsabilità. Servono risorse ora, non annunci e la Sardegna non si può permettere un’inerzia di chi governa”