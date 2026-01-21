“Parcheggi, ospedali e non solo: problema irrisolto”, proposte da Langella

ALGHERO – “La questione dei parcheggi continua a rappresentare una delle principali criticità urbane della città di Alghero, con disagi che si ripresentano ciclicamente e che incidono sulla vivibilità, sull’accesso ai servizi essenziali e sull’economia locale.
Le problematiche sono note da tempo: carenza di stalli nelle zone centrali, difficoltà di accesso ai servizi pubblici, congestione nei giorni di mercato settimanale e una pressione crescente durante il periodo estivo, quando la popolazione cittadina aumenta sensibilmente.
Una delle situazioni più complesse riguarda l’area dell’Ospedale Civile di Alghero, dove i parcheggi risultano spesso insufficienti per garantire un accesso adeguato a pazienti, accompagnatori e operatori sanitari. Il problema si accentua in particolare il mercoledì, giorno del mercatino cittadino, quando la sosta diventa caotica e la circolazione subisce forti rallentamenti.
Durante la stagione estiva, inoltre, la pressione sulla sosta aumenta ulteriormente nella zona della Pietra e nelle aree adiacenti alle spiagge, quartieri caratterizzati dalla presenza di numerose seconde case. In questi mesi il numero degli abitanti del rione arriva di fatto a triplicarsi, rendendo del tutto insufficiente l’attuale dotazione di parcheggi.
Di fronte a una situazione ormai strutturale, Destra Democratica Italiana avanza una proposta concreta e sostenibile: la realizzazione di parcheggi multipiano nelle aree dove i parcheggi già esistono, in particolare nel comparto fronte ospedale.
La sopraelevazione degli stalli attuali consentirebbe di aumentare in modo significativo il numero dei posti auto senza consumare nuovo suolo, evitando ulteriore pressione sul territorio e senza sottrarre spazi pubblici alla collettività. Una soluzione che darebbe priorità a chi deve usufruire dei servizi ospedalieri, alleggerirebbe il carico nei giorni di mercato e risponderebbe in modo efficace ai picchi di affluenza estivi”.
Gianfranco Langella, Destra Democratica