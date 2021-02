Centrodestra: non dimentichiamo le borgate

ALGHERO – “Intendiamo tranquillizzare il Comitato di Borgata di Maristella: non ci siamo dimenticati dei beni delle borgate, che sono regionali, ma abbiamo posto l’attenzione sulla necessità di mettere a sistema nel breve termine la valorizzazione dei beni comunali”. Cosi i rappresentanti di Centrodestra Nunzio Camerada, Nina Ansini, Giovanni Monti, Monica Pulina e Giuliano Tavera in replica a quanto esposto da Tonina Desogos.

“Con un progetto di respiro strategico. Sul trasferimento dei beni regionali siamo ragionevolmente certi che l’Amministrazione stia interloquendo con l’Ass. Quirico Sanna. Una volta definita l’acquisizione della proprietà si potrà anche per i beni regionali riflettere sul loro utilizzo a fini pubblici. Siamo consapevoli della importanza delle borgate, di tutte le borgate, costiere e interne, per una corretta crescita di tutto il territorio. Così come siamo convinti del fatto che occorra lavorare per una piena integrazione economica e sociale delle borgate con il centro urbano, diluendo le distanze funzionali, economiche e sociali, e fruendo delle loro straordinarie potenzialità. Ma non sarebbe serio “vendere la pelle dell’orso prima di averlo catturato”.