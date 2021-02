Ittiri Arena Show: futuro diverso, in attesa del rally

ITTIRI – Il Rally Italia Sardegna 2021, ritorna in Gallura, solo la partenza cerimoniale avrà infatti luogo ad Alghero, che negli ultimi sette anni aveva ospitato la manifestazione. Fermo anche per Ittiri Arena Show. Il tracciato unico del suo genere, due chilometri di curve e di polvere, da percorrere per due giri, due auto alla volta. Su indicazioni di Tiziano Siviero, è stato realizzato su sterrato per dare risalto allo spettacolo grazie alla presenza di guadi e dossi artificiali, all’interno di un anfiteatro naturale di rara bellezza.

Ittiri perde cosi l’opportunità di promuovere le sue potenzialità e di rappresentare in diretta tv mondiale i centri dell’interno. Valorizzati, nelle edizioni precedenti, nei momenti di intrattenimento con musica, food e tante altre inizative che affiancavano il momento sportivo. Da ricordare l’area expo dedicata ai sapori, ai colori, all’eccellenza agroalimentare e all’artigianato locale del territorio di Ittiri e del Coros. Si programma un futuro diverso per l’Arena Show, che può mettersi a disposizione delle case automobilistiche per accogliere nuove iniziative motoristiche e non lasciare in disuso questo patrimonio. La gestione dell’impianto comunale sarà presto affidata ai privati cercando di coinvolgere gli appassionati con l’obbiettivo di far tornare il Rally nel territorio del Coros. “Il Rally dovrà tornare in questo territorio – dichiara il Sindaco di Ittiri Antonio Sau – e sarà la forza dei rappresentati istituzionali che si dovrà misurare in un confronto e in un dialogo con la Regione Sardegna”.

Valeria Piras