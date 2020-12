Centro di Alghero, 5 giorni di parcheggi gratis

ALGHERO – Parcheggi gratis in centro per il periodo di Natale. Dal 19 al 24 dicembre sarà possibile sostare negli stalli blu per facilitare la frequentazione del centro per gli acquisti delle festività. Le vie interessate dal provvedimento approvato oggi dalla Giunta su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro sono: Via XX Settembre ( da via La Marmora a via Kennedy ), Piazza Sulis, via Catalogna, via Giovanni XXIII ( da incrocio con via XX Settembre fino al civico n° 3 ). “Un segno di attenzione verso il comprato commerciale che in questo momento soffre delle conseguenze dell’emergenza. L’intervento – commenta l’Assessore Vaccaro – vuole contribuire anche in maniera indiretta a sostenere i commercianti, agevolando i cittadini che si recano in centro”. L’Assessorato allo Sviluppo Economico interviene infatti con fondi appositi a compensare il mancato introito nelle voci di bilancio relative ai proventi derivanti dall’uso dei parcometri.