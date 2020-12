“Per il Cra neanche un euro, solo parole”

ALGHERO – “Il tempo come sempre è galantuomo e anche stavolta è ben testimone che sul Centro residenziali per anziani finora non si è speso neanche un euro, bensì solo bugie. E quando a dirle è chi occupa un ruolo istituzionale, dopo aver speso parole e promesse con toni che hanno raggiunto apici di crescente brutalità in campagna elettorale e a pagarne le conseguenze sono persone fragili, è grave”. Così i consiglieri fomubsli di Centrosinistra sulla struttura destinata ad ospitare gli anziani.

“Ancora una volta gli atti e i fatti (che ancora non ci sono) smentiscono le parole: con riferimento al centro residenziali anziani, infatti, non solo non è stata approntata alcuna delle opere di miglioramento previste (quali a titolo di esempio le coperture dei camminamenti), ma addirittura oggi in commissione bilancio con la delibera di aggiornamento del “Programma biennale per l’acquisizione dei servizi e delle forniture” si certifica che in ormai più di un anno e mezzo di mandato non è stato neanche affidato il servizio di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di realizzazione del nuovo centro residenziale per anziani.



“Non solo non è stata posata la prima pietra, ma neanche si è affidata la progettazione, che si prevede di differire addirittura ad un non meglio precisato periodo del 2021. Nonostante le parole, gli atti testimoniano che le priorità sono ben altre per questa amministrazione”