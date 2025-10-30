Caserma Vigili del Fuoco, prosegue l’iter

ALGHERO – “Prosegue con decisione l’iter per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero. La Seconda Commissione ha approvato la deroga volumetrica necessaria alla costruzione del nuovo edificio, un passaggio fondamentale che anticipa l’ultimo atto in Consiglio comunale.

Si tratta di un momento cruciale per sbloccare definitivamente l’opera e dare avvio a un progetto atteso da tempo dalla città.

Con questo passaggio amministrativo vogliamo dimostrare che, quando esistono volontà politica e coesione istituzionale, anche le opere più complesse possono procedere con efficacia. Continueremo con determinazione, affinché nei tempi previsti si arrivi all’approvazione finale e all’inizio dei lavori.

Il voto in Commissione e il successivo passaggio in Consiglio rappresentano tappe decisive per dotare Alghero di una struttura operativa moderna e funzionale, finalmente adeguata alle esigenze del territorio e del corpo dei Vigili del Fuoco.

La nuova sede sorgerà in località La Scaletta, un’area individuata per la sua posizione strategica e la facilità di accesso alle principali direttrici viarie, elemento chiave per garantire interventi tempestivi e una migliore copertura del territorio”

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero.