Campagna vaccinazione in Sardegna, “Non sottovalutare l’attività”

CAGLIARI – “Ho inviato un’interrogazione al Presidente della Regione Sardegna Solinas e all’Assessore Doria, chiedendo di accelerare l’organizzazione ed iniziare quanto prima l’importante campagna vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2023-24 ”

“La campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2023-24 è una questione di sanità pubblica molto importante per tantissimi soggetti a rischio e categorie protette.

È già noto che la co-circolazione di virus influenzali e altri agenti patogeni respiratori, incluso il SARS-CoV-2, potrebbe caratterizzare l’andamento della stagione influenzale in corso. Pertanto, ribadisco con forza l’importanza di questa campagna di vaccinazione, in particolare per i soggetti ad alto rischio di tutte le età.”

Evidenzia Carla Cuccu, la consigliera regionale di Idea Sardegna Alleanza Civica Identitaria, segretaria della commissione sanità.

Nel contesto attuale, la vaccinazione antinfluenzale risulta essere una pratica riconosciuta a livello internazionale. Nelle restanti regioni d’Italia si è già pianificato ed organizzato la campagna, stabilendo priorità per soggetti maggiormente a rischio, definendo tempi e modalità d’intervento. Nella nostra Regione Sardegna ancora silenzio totale.

“Nel corso della mia attività come Consigliere Regionale e Segretaria della Commissione Sanità, ho esposto, spesso, alcune preoccupazioni e perplessità riguardo alla pianificazione a breve, medio e lungo termine della salute pubblica nell’isola. È mio dovere sottolineare che la tutela della salute dei cittadini e dei turisti deve rappresentare una priorità assoluta. L’adozione di misure preventive e l’attuazione di strategie proattive sono essenziali per evitare situazioni di emergenza e per garantire il diritto fondamentale alla salute.”

“Invito pertanto il Presidente Solinas e l’Assessore Doria a considerare con la massima attenzione la programmazione e l’implementazione della Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale, nonché altre iniziative preventive, al fine di creare un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini e i visitatori della nostra amata Sardegna.

Basta giocare con la salute dei sardi!”