Invasione “Granchio blu”, l’emergenza in Commissione: urgono interventi

ALGHERO – “Ancora una volta una commissione di grande rilevanza e utile per la comunità algherese e per l’intero territorio. Infatti, quella convocata oggi dal presidente della commissione consiliare Ambiente Christian Mulas, dedicata alla questione del “Granchio blu killer” ha visto degli interventi scientifici e suggerimenti dei vari commissari finalizzati a trovare delle soluzioni per arginare un problema che forse si sarebbe dovuto affrontare già da qualche tempo, ma che è certamente esploso negli ultimi mesi con un oggettiva invasione dei nostri mari compresa la laguna del Calich. Per questo è stato prezioso il contributo della rappresentanza dei pescatori nella persona del sig. Caneo che insieme ai rappresentanti dell’Università hanno aiutato la commissione a comprendere meglio il fenomeno e sopratutto a fare sintesi sui prossimi passi da compiere per evitare dei danni devastanti per il nostro ecosistema e soprattutto per il comparto commerciale ed economico della pesca. Infatti è emerso che questo crostaceo è un vero killer, è vorace e per cibarsi sta distruggendo già numerose specie tra cui cozze, vongole e ostriche. Alla presenza anche del parco col dottor Sergio Ortu, si è deciso di compiere una prossima commissione in loco per fare delle verifiche, anche scientifiche, alla presenza sempre degli esperti dell’università e per attivare subito la richiesta di interventi da parte degli Enti sovraordinati e partire dalla Regione Sardegna”.

Christian Mulas, presidente della commissione ambiente