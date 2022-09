Cambio al vertice dei Carabinieri di Alghero, arriva il Capitano Marruso

ALGHERO – Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alghero Pietro Barrel lascia dopo tre anni, al suo posto il Capitano Michele Marruso. Stamattina ho voluto salutare il Capitano Pietro Barrel, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi tre anni e per la collaborazione sempre dimostrata nei confronti dell’Amministrazione sui temi della sicurezza e della promozione della legalità, ma soprattutto nel periodo segnato dall’emergenza sanitaria del Covid, in cui l’attività degli uomini del Comando di Alghero è stata fondamentale.