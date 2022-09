Calcio, Alghero avrà tre squadre. Ritorno del Mariotti come stadio

ALGHERO – Per anni, oltre un paio di lustri, sono stati puntati i riflettori sulla mancanza di una squadra di calcio di Alghero che potesse concorrere in categorie riconosciute e soprattutto che potesse far ritornare il pubblico la domenica a seguire le partite di pallone. Se ricostruire i fasti di un tempo non semplice, era comunque un atto doveroso ridare dignità allo sport più seguito in Italia anche per garantire maggiori possibilità di svago ai più giovani. E così si è passati da zero squadre ad almeno, ad oggi, tre: Alghero Calcio (in Prima Categoria), Sporting Alghero (Seconda Categoria.) Fc Alghero (in Terza Categoria).

Certo, forse sarebbe stato meglio fare sintesi e avere solo una compagine da tifare e sostenere, ma è andata così. Altra buona notizia, confermata oggi, è che il Mariotti ritornerà ad essere un campo da calcio. “Per quanto riguarda il manto erboso dopo alcuni lavori sul terreno, si sta provvedendo alla semina e alla cura. In questi giorni ci sarà un sopralluogo per verificare la situazione della tribuna centrale che sarà sottoposta ad intervento di ristrutturazione , così come saranno rimessi a nuovo gli spogliatoi”, cosi il sindaco Conoci alla Nuova dove viene annunciato che sarà d’ora in avanti il Comune di Alghero stesso ad occuparsi del glorioso stadio e non più le società sportive. Struttura che è, da tempo, oggetto di progetti di riqualificazione che potrebbero cambiare in meglio il volto di una parte rilevante del comune catalano con la realizzazione anche di parcheggi, servizi, aree verdi e quant’altro, sempre lasciando come protagonista il campo da calcio. D’altra parte nasce spontaneo chiedersi chi di queste tre squadre andrà a giocare al Mariotti visto che l’Alghero Calcio ha il suo campo a Maria Pia, lo Sporting dovrebbe giocare a Maristella e Fc Alghero sembra avrà come sede Olmedo, vedremo.