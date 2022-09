Sanità, Covid: ecco le nuove regole per isolamento e quarantena

SASSARI – Nella pagina facebook ufficiale dell’Asl di Sassari (https://www.facebook.com/ASL1Sassari) sono indicate le nuove misure di isolamento per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 . Indicazioni giunte dal Ministero della Salute e riprese dalle varie aziende sanitarie territoriali. Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. In caso di positività ad un tampone autosomministrato si raccomandata di eseguire un test di conferma presso le strutture autorizzate. Informare subito il proprio Medico Curante. Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare del Ministero della Salute numero 37165 del 31-8-2022

In caso di comparsa di sintomi adottare immediatamente comportamenti individuali di distanziamento, indossare mascherine FFp2, autoisolamento fiduciario, evitare di avere contatti, soprattutto con persone fragili o partecipando ad eventi o attività lavorative (RSA, Scuole) già prima della conferma diagnostica, informare il proprio medico curante e Effettuare il prima possibile un test antigenico o molecolare presso le strutture autorizzate.

In caso di contatti con caso positivo. Sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” e che sono riassumibili così: Indossare FFP2 in luoghi chiusi o in presenza di assembramento per 10 giorni. Effettuare immediatamente un tampone antigenico o molecolare presso le strutture autorizzate. In caso di esito negativo ripeterlo al quinto giorno Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Prenotare un tampone presso Il Servizio di Igiene e Sanita’ Pubblica della Asl di Sassari Al seguente link è possibile prenotare l’esecuzione di un tampone gratuito presso le strutture SISP del Nord Sardegna: https://bit.ly/3513ldl La prenotazione dovrà essere effettuata preferibilmente entro le ore 18.00 del giorno precedente alla data richiesta e verrà confermata tramite SMS. I positivi in attesa di tracciamento riceveranno informazioni via sms da parte del SISP. Quando il tampone è stato effettuato presso una struttura autorizzata, la segnalazione al SISP viene registrata sulla piattaforma Regionale, senza necessità di ulteriori segnalazioni da parte dell’utenza, per questo non e’ necessario sovraccaricare le linee telefoniche e le caselle e-mail dei SISP per la segnalazione di casi di positività. Eventuali criticità possono essere comunicate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) che non sostituisce il SISP ma provvederà a inoltrare le segnalazioni per casi specifici.

Urp Asl Sassari

tel. 079 208 44 90

e-mail: urp@aslsassari.it