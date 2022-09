Tassa di soggiorno, salta la Commissione. Pirisi: siamo alle solite

ALGHERO – Ancora problemi rispetto al percorso di adeguamento della tassa di soggiorno. E’ il capogruppo del Pd a informare tutti che la convocazione prevista per oggi è saltata e questo dopo che l’altra seduta era stata riaggiornata per, come era stato diffuso, per ulteriori chiarimenti richiesti proprio dalla consigliera Pulina dello stesso partito dell’assessore Cocco ovvero Fdi. “Questo pomeriggio, alle 15.30, si sarebbe dovuta tenere la commissione congiunta in merito all’esame del regolamento per l’applicazione della tassa di soggiorno. Così, per lo meno, era stato concordato tra i presidenti di commissione, e come opposizione avremo garantito il numero legale. Caso vuole, che stamattina sia arrivata la mail di annullamento della commissione. La presenza dell’opposizione, evidentemente non bastava…Tanti discorsi si fanno, tanti comunicati stampa, ma alla fine ciò che conta sono le azioni. Seguiranno aggiornamenti…forse”, cosi Pirisi.