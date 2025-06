Calciomercato di Sky in diretta da Olbia

OLBIA – “Partito ieri da Olbia il tour 2025 di “Calciomercato – L’Originale”, il programma di Sky Sport che racconta le trattative del mercato estivo.

Alla diretta da San Pantaleo si sono aggiunte le meravigliose cartoline del territorio e i collegamenti con Gianluca Di Marzio.

Calciomercato resta con noi fino a venerdì 6 giugno, in onda tutte le sere in diretta alle 23.00 su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Calcio (canale 202). Disponibile anche on demand”.

Settimo Nizzi, sindaco di Olbia