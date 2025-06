“Fine vita, salta la commissione: Maggioranza per Todde in crisi”

CAGLIARI – “Il clima incerto e conflittuale che regna all’interno della maggioranza impedisce alle Commissioni consiliari di lavorare, anche sui temi che il centrosinistra considera importanti, come quello del ‘fine vita’, sul quale, peraltro, la Regione non ha alcuna competenza. È sempre più urgente porre fine ad una legislatura inconcludente, oltre che pesantemente sottoposta al pronunciamento della Magistratura”. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha commentato il rinvio della riunione della Commissione Sanità per la mancanza del numero legale.