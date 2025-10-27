Calcio, Promozione: l’Alghero vince anche a Perfugas

ALGHERO – L’avvio di gara è di chiara marca algherese: pressione alta, possesso palla e padronanza del

campo. La prima occasione arriva con Scognamillo, che stacca di testa ma manda di poco

alto.

Al 15’ l’Alghero sfiora il vantaggio: Baraye, da pochi passi, calcia a botta sicura ma il portiere

del Perfugas compie un intervento straordinario. Sulla ribattuta Virdis insacca, ma il gol viene

annullato per posizione di fuorigioco.

Il portiere avversario è ancora protagonista su Barboza, respingendo in angolo un colpo di

testa potente dell’uruguaiano. Ma proprio sugli sviluppi del corner arriva il meritato

vantaggio: cross perfetto di Mereu dalla bandierina e Barboza svetta più in alto di tutti,

firmando lo 0-1.

L’Alghero continua a spingere e trova anche il raddoppio con Fadda, ancora di testa su azione

d’angolo, ma l’arbitro annulla per un presunto fallo in mischia. Al 38’ il San Giorgio rimane in

dieci: espulso il numero 11 per un colpo a palla lontana ai danni di Fadda, episodio segnalato

dall’assistente. Poco dopo, un difensore del Perfugas salva sulla linea sfiorando l’autogol. Si

va al riposo sullo 0-1.

La ripresa comincia sulla stessa linea: Alghero in avanti e ancora un episodio dubbio. Virdis

segna di testa approfittando dell’uscita a vuoto del portiere, ma l’arbitro annulla

inspiegabilmente. Sono tre le reti annullate ai giallorossi nei primi 55 minuti.

Serve pazienza e qualità per chiudere la gara, e al 60’ arriva il raddoppio: azione insistita, serie

di tiri e respinte, fino a quando Carboni, dal limite dell’area, raccoglie l’assist di Scognamillo e

con un destro preciso insacca lo 0-2.

L’Alghero continua a dominare. Splendida giocata sulla fascia di Paolo Pinna, che al 70’ vola

sulla sinistra e serve un cross perfetto per l’accorrente Carboni: il colpo di testa è destinato in

rete, ma un difensore salva ancora sulla linea.

All’85’ Virdis sfiora il tris: conclusione potentissima dall’interno dell’area, il portiere è battuto

ma la palla colpisce in pieno il palo. Termina 0-2 al “Badu e Linos” di Perfugas.