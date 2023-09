Calcio, prima vittoria stagionale (in Coppa Italia) per l’Alghero

ALGHERO – Prima vittoria stagionale per l’Alghero che davanti ai propri tifosi, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, supera il Porto Torres per 2-0 nella seconda partita del triangolare di Coppa Italia Promozione.

Succede tutto nel primo tempo. Inizio arrembante dei padroni di casa che collezionano subito diverse occasioni da gol: Baraye trova la risposta del portiere (2’) poi sull’angolo successivo Manunta colpisce il palo. Ancora pericolosi Baraye e Carboni, al 4’ e al 12’, con quest’ultimo che al 21′ imbecca Meloni per il vantaggio giallorosso. Al 29′ si vede per la prima volta il Porto Torres che con Greco sfiora il palo. Il raddoppio dell’Alghero arriva poco dopo: bomber Meloni approfitta di una disattenzione della retroguardia e buca per la seconda volta Falchi.

Nella ripresa l’Alghero amministra al meglio il match, poi sono gli under Sasso e Dore a pungere. Girandola di cambi ma il risultato resta invariato: tre punti in cassaforte e prima vittoria per i ragazzi di Mister Giandon. Ora l’Alghero attenderà l’esito del match tra Sennori e Porto Torres ma soprattutto inizierà a preparare l’esordio nel campionato di Promozione, in programma il 24 settembre con il Tuttavista Galtellì.