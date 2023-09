Naix una Colla Castellera a l’Alguer

L’ALGUER – L’Alguer, 11 de setembre del 2023. Los Castells, les torres humanes de la tradició catalana patrimoni intangible de l’UNESCO, arriben també a l’Alguer. A partir del dia 11 de setembre, data triada pel sou valor simbòlic en el món de la catalanitat, se constituirà a l’Alguer la Colla Castellera “Mataresos de l’Alguer”. La nova colla no és la primera nada fora del confins geogràfics de Catalunya, però és la primera d’Itàlia i la primera fundada al territori catalanòfon més allunyat dels Països Catalans, l’Alguer, la Barceloneta de Sardenya.

Lo grup promotor ha posat al primer lloc la funció social de la Colla. Per muntar (carregar) i desmuntar (descarregar) un castell amb èxit, los membres de la Colla tenen de mostrar qualitats com dedicació, confiança, força, respecte, fraternitat. Los castellers algueresos pensen que la ciutat té menester d’un espaci on tots, homes i dones, grans i petits, estudents, treballadors i jubilats, puguin trobar-se i treballar paris amb un objectiu comú i adherir als valors positius que fan part de la cultura castellera. Al primer artícul de l’estatut, los Castellers han posat la llengua de la ciutat: lo català de l’Alguer.

L’alguerés és la llengua vehicular de l’associació: los socis que ja la parlen s’empenyen a emprar-la sempre i a ajudar los que encara no la parlen, creant un espaci on tots poden provar a parlar, sense por de esballar-se i sense tenir vergonya.

No tots tenen de fer lo castell i muntar als plans alts. Hi ha menester de gent que dongui suport a sota (a la base del castell, que si diu pinya), de musicistes i de persones promptes a dar una ma amb l’organització i a tifar!

Fer castells és una activitat per a famílies i, al contrari de lo que pot parèixer, no és perillosa. Les estadístiques dels infortunis són més baixes d’aquelles dels esports més comuns.

Per això, si t’interessa la idea i penses que pots diventar un bon castellers, te convidem: Vine a fer castells amb mosaltros! Los que adheriran a la associació primer del 31 d’octubre sigueran qualificats com Socis Fundadors.

Posat-te en contacte amb mosaltros: via email a mataresosdelalguer@gmail.com o via Instagram @mataresosalguer. T’informarem de les reunions i de totes les nostres activitats.

Nasce ad Alghero una Colla Castellera.

Los Mataresos de l’Alguer è un’associazione culturale che vuole promuovere la tradizione catalana dei Castells e l’uso sociale dell’algherese.

Alghero, 11 settembre 2023. Los Castells, le torri umane della tradizione catalana e patrimonio immateriale dell’UNESCO, arrivano anche ad Alghero. Dall’11 settembre, data scelta per il suo valore simbolico nel mondo della catalanità, si costituirà ad Alghero la Colla Castellera “Mataresos de l’Alguer”. Il nuovo gruppo non è il primo che nasce fuori dai confini geografici della Catalogna, ma è il primo in Italia e il primo fondato nel territorio di lingua catalana più lontano dei Paesi Catalani, Alghero, la Barceloneta di Sardegna.

Il gruppo promotore ha dato risalto alla funzione sociale della Colla. Per montare (caricare) e smontare (scaricare) un castello con successo, i membri della Colla devono mostrare qualità come dedizione, fiducia, forza, rispetto, fraternità. I Castellers di Alghero pensano che la città abbia bisogno di uno spazio dove tutti, uomini e donne, anziani e giovani, studenti, lavoratori e pensionati, possano incontrarsi e collaborare con un obiettivo comune e aderire ai valori positivi che fanno parte della cultura castellera. Al primo articolo dello statuto, i Castellers hanno inserito la lingua della città: il catalano d’Alguer.

L’algherese è la lingua veicolare dell’associazione: i soci che già la parlano si impegnano ad usarla sempre e ad aiutare chi ancora non la parla bene, creando uno spazio dove tutti possano provare a usarla, senza paura di sbagliare e senza timidezza o vergogna.

Non tutti i membri della Colla devono costruire un castello e salire ai piani alti. C’è bisogno di gente che dia supporto alla base del castello (che si chiama pinya), musicisti e gente pronta a dare una mano con l’organizzazione e fare il tifo!

Costruire castelli è un’attività per famiglie e, contrariamente a quanto possa sembrare, non è pericoloso. Le statistiche degli infortuni sono inferiori a quelle degli sport più diffusi.

Per questo motivo, se l’idea ti interessa e pensi di poter diventare un buon castelliere, ti invitiamo: vieni a costruire castelli con noi! Coloro che aderiranno all’associazione entro il 31 ottobre saranno qualificati come Soci Fondatori.

Mettiti in contatto con mosaltros: via email a mataresosdelalguer@gmail.com o via Instagram @mataresosalguer. Ti informeremo delle prossime riunioni e di tutte le nostre attività.