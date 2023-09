Catalana Baseball in Serie A, plauso di Fratelli d’Italia

ALGHERO – Fratelli d’Italia Alghero si congratula e ringrazia i giocatori, i tecnici e i dirigenti della Catalana Baseball Alghero per il raggiungimento del prestigioso traguardo della promozione in serie A. “Condividiamo in pieno le dichiarazioni dell’ex giocatore Marcello Meloni” dichiarano il coordinatore cittadino Marco Di Gangi con la capogruppo Monica Pulina: ”Un traguardo per la Città di Alghero, che deve rendere orgogliosi tutti”. Un risultato che si concretizza con la vittoria di 6 a 5 contro la Dinos Verona a favore dei giallorossi.

Un obiettivo conseguito grazie all’impegno, alla passione e al sacrificio pluriennale di giocatori, tecnici e dirigenti che proietta nella stagione 2023/2024 la Catalana Baseball nell’Olimpo del Campionato Italiano di Serie A.

Un risultato che parte da lontano con il promotore Giorgio Giorgi, passando per i tecnici e i dirigenti che negli anni , tenacemente, hanno fatto diventare grande questa splendida realtà sportiva che si afferma a livello nazionale. Congratulazioni a Tore Cherchi, Antonello Foddai, Giuseppe Corredu a Pierpaolo Deriu e Tiziana Lai e a tutti coloro che hanno concordo a questo successo.

Fratelli d’Italia Alghero invita gli algheresi a sostenere con entusiasmo la squadra cittadina nella nuova e impegnativa sfida che la vedrà impegnata per la prossima stagione. Ad maiora Catalana Baseball!