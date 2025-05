“Cacciotto va a Sinistra: Alghero governata da Pd, 5 Stelle e Avs”

ALGHERO – “La decisione del consigliere Marco Colledanchise di uscire da Futuro Comune è un atto di chiarezza che merita rispetto. Anche da posizioni politiche diverse.

Rappresenta anche un fatto politico: con l’adesione formale del sindaco Cacciotto a Europa Verde, quel contenitore civico per elettori moderati si è trasformato in una costola di AVS.

Per chi non lo sapesse, Alleanza Verdi e Sinistra è un partito dichiaratamente socialista, schierato su posizioni radicali in materia di tasse, sicurezza e ambiente. Alleato organico del M5S, ospita figure della sinistra più antagonista.

Con Fratelli d’Italia – Circolo di Alghero avevamo detto da subito che questo sarebbe accaduto. Ora è sotto gli occhi di tutti. Il progetto civico che ha vinto le elezioni sta cambiando pelle. Si sposta a sinistra, nel linguaggio e nei riferimenti. Non è più il progetto che ha dialogato con tanti algheresi moderati.

Quanto accaduto in Futuro Comune è uguale a quanto accaduto dentro Orizzonte Comune. Non è un caso: è un cambiamento profondo, che riguarda tutta la coalizione.

Oggi la città è governata da un asse PD-M5S-AVS. Con riflessi evidenti nelle priorità, nei toni, nei rapporti con la Regione.

È questo il progetto che gli elettori hanno votato?

Credo che molti cittadini – e anche molti consiglieri – oggi si stiano ponendo questa domanda. Colledanchise ha avuto il coraggio di rispondere. Altri dovranno scegliere se far finta di niente, o ammettere che qualcosa è cambiato.

Noi, con Fratelli d’Italia, continueremo a fare il nostro lavoro: opposizione seria, coerente, rispettosa delle istituzioni. Ma soprattutto: sempre chiara, e sempre dalla stessa parte.

Perché la chiarezza è il primo atto di rispetto verso i cittadini”.

Alessandro Cocco, capogruppo Fratelli d’Italia