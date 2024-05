Cacciotto: “Grandi eventi come il Rally eccezionale vetrina, Alghero sia viva tutto l’anno”

ALGHERO – “La nuova edizione del Rally Italia Sardegna di Alghero è una grande opportunità di visibilità per la città e sono entusiasta di vedere i preparativi in questi giorni – dichiara Raimondo Cacciotto, candidato sindaco di ‘Progetto Alghero’ (Campo largo e forze civiche centriste) – è un appuntamento consolidato e atteso, un esempio di come la nostra città sia capace di accogliere i grandi eventi. Giovedì è prevista la partenza del Rally e quest’anno ricorre il decimo anno dall’arrivo ad Alghero di questa straordinaria manifestazione che in questi anni è cresciuta e ha saputo farsi accogliere dalle cittadine e cittadini che nel tempo ne hanno compreso il valore.

Ma non possiamo accontentarci e non riconoscere come sia necessario uno sforzo collegiale, che in questi anni è venuto meno, per migliorare la promozione e capitalizzare al massimo le ricadute economiche sul territorio. Per fare questo ritengo sia necessario per il Rally Italia Sardegna, così come per tutti gli eventi proposti da Comune e Fondazione Alghero, potenziare i collegamenti aerei in concomitanza di queste occasioni. Per questo, se sarò eletto, mi impegnerò ad avviare in tal senso un dialogo proficuo con Sogeaal, le associazioni di imprenditori, le compagnie navali e gli amministratori del territorio. Con il ‘Progetto Alghero’ vogliamo creare la città delle opportunità, che passa anche per i grandi eventi, ma il nostro impegno, oltre al sostegno sinergico alle manifestazioni di più ampia visibilità, è quello di creare le condizioni affinché la città sia vivace tutto l’anno, valorizzando il grande patrimonio di competenze, creatività e sapere rappresentato dalle realtà locali. Sono loro a sostenere e rappresentare il valore della città. Sono convinto che Alghero grazie alla specificità della lingua catalana, alla sua cultura, alla posizione geografica e alla sua storia abbia tutte le caratteristiche per essere protagonista tutto l’anno. Le attività culturali possono davvero contribuire alla crescita e al benessere di Alghero. Siamo in una città nella quale, però, anche se molte attività si possono fare all’aperto, si sente la necessità di nuovi spazi dedicati al teatro e alla cultura, e l’esigenza di ampliare l’offerta museale di questa città. I prossimi anni l’impegno dovrà andare anche in questa direzione e parallelamente potenziare i grandi eventi culturali e sportivi come il Rally”.