“Priorità centri diurno, estivo e assistenza ai più fragili”

ALGHERO – “Condividiamo e, ove possibile, rafforziamo l’impegno assunto pubblicamente da Raimondo Cacciotto di realizzare, nei primi cento giorni di mandato, il centro diurno per le persone con disabilità.

La riteniamo una priorità della nostra azione amministrativa.

Non solo. Siamo persuasi che l’amministrazione comunale debba anche occuparsi di promuovere:

•la partecipazione alla vita culturale, alle attività ludico- ricreative e allo sport dei Minori con disabilità, incluse le attività previste dal sistema scolastico, avvalendosi delle opportunità offerte dalle disposizioni di legge vigenti in materia;

•di agevolare l’accesso di bambini e ragazzi con disabilità nei centri estivi dai quale spesso sono esclusi per mancanza di risorse, personale qualificato e strutture adeguate;

•di garantire attenzione ai ragazzi con disabilità, con continuità, anche nel periodo estivo per evitare che terminata la scuola siano lasciati soli;

•di costruire una rete inclusiva e di assistenza, promovendo iniziative per la formazione di apposito personale sanitario, socio-educativo e scolastico;

•di progettare e promuovere la qualificazione formativa dell’offerta scolastica incentivando la collaborazione tra istituzioni del territorio, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società di studenti con disabilità al termine del percorso scolastico.

In definitiva: creare ponti verso la vita adulta di una persona con disabilità attraverso la ricerca di lavoro, la socializzazione e il supporto di cui necessitano.

Certo non sarà un percorso agevole e ci vorrà del tempo per costruirlo in toto. Ma un punto è indubitabile: il livello di civiltà di una comunità è correlato al livello di protezione che sa garantire alle persone più fragili”.

Gruppo Noi RiformiAmo Alghero