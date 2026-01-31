“Bilancio: questa amministrazione non governa, galleggia”

ALGHERO – «Questa Amministrazione non governa, galleggia. Lo certificano il Dup e il bilancio approvati.» Così Fratelli d’Italia Alghero sul bilancio di previsione 2026–2028 della Giunta Cacciotto.

Grave, per Fratelli d’Italia, l’assenza di qualsiasi politica fiscale a sostegno di famiglie e imprese. «In questo bilancio non c’è una sola misura che riduca concretamente il carico fiscale – ha sottolineato Cocco in aula –. IMU e addizionale IRPEF restano ai massimi livelli e il Comune incassa molto più di quanto spenda, pertanto si continua a chiedere ai cittadini più di ciò che serve».

Sul fronte dello sviluppo, il giudizio è netto: «Si continua a parlare di crescita, investimenti e ripopolamento, ma senza una sola leva concreta: niente minori tasse, niente semplificazione, niente misure strutturali. Solo retorica».

FdI contesta anche i dati di previsioni d’entrata, dichiarati inaffidabili, che alimentano asimmetrie informative e lasciano ampi margini di gestione fuori dal controllo politico. «Così il bilancio diventa uno strumento opaco, non verificabile e scollegato dalle reali scelte della maggioranza».

A questo si aggiunge, secondo Fratelli d’Italia, un evidente problema di guida politica: «Il Sindaco non controlla l’operato degli assessori, che procedono in ordine sparso. Il risultato è scaricabarile, confusione e immobilismo».

«Noi abbiamo un’idea diversa di città – conclude FdI –: ridurre le tariffe usando l’avanzo disponibile, avviare una riduzione strutturale della pressione fiscale, far rendere il patrimonio comunale e rendere l’Amministrazione un alleato, non un ostacolo, per chi lavora e investe. Questo bilancio non va in quella direzione».