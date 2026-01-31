“Via degli Artigiani, i Civici suonano la sveglia a Cacciotto e Daga”

ALGHERO – “La presa di posizione del gruppo consiliare Noi Riformiamo Alghero su via Fratelli Accardo Artigiani certifica, ancora una volta, le difficoltà della maggioranza. Non riuscendo a parlarsi, i civici hanno suonato la sveglia al sindaco e all’assessore Daga, delegato al demanio, attraverso un comunicato stampa” dichiarano i gruppi di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Lega e Prima Alghero.

“Nel merito del tema – sottolineano dal centrodestra – noi saremo al fianco di chiunque lavori seriamente per sbloccare una situazione che si trascina da decenni.

“Sul piano amministrativo è bene ricordare che la soluzione di questa vicenda ultradecennale parte dalla precedente amministrazione di centrodestra, guidata dal sindaco Mario Conoci, con gli assessori Peru, Caria e Piras, che hanno definito l’accordo transattivo di cessione.

Da quel momento, nessun nuovo atto è stato compiuto per completare il trasferimento della proprietà. Prima di discutere di progetti, graduatorie regionali o ipotetici finanziamenti, è indispensabile chiudere questo passaggio amministrativo. Ad oggi, infatti, l’atto di compravendita non risulta perfezionato e non è stato ancora corrisposto quanto dovuto ai legittimi proprietari.

Il centrodestra è netto: “Nel ribadire il sostegno a ogni iniziativa utile a sbloccare l’intervento, invitiamo quindi l’Amministrazione Cacciotto a operare con chiarezza e non lasciare in un limbo di indefinitezza atti importanti per la comunità. Non è accettabile che i disagi di residenti e imprese vengano scaricati su rimpalli interni al campo largo o su comunicati che non risolvono nulla.

“Il sindaco ha il dovere di esercitare un ruolo di indirizzo e controllo politico: o si chiude immediatamente l’atto di acquisto, oppure si dica chiaramente perché l’assessorato al Demanio non ha ancora adempiuto.”