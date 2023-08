“Bene il mea culpa di Salis, ma Pirisi non si scusa: ne prendiamo atto”

ALGHERO – “Prendiamo atto del mea culpa della segreteria cittadina del PD rispetto al documento con cui il proprio rappresentante in Consiglio Comunale aveva attaccato a testa bassa e senza alcun rispetto il nostro coordinatore cittadino Marco Di Gangi: non è infatti con gli attacchi personali feroci e scriteriati che si possa pensare di fare politica. Concordiamo in questo con il segretario cittadino Mario Salis e riteniamo che il suo invito ad abbassare i toni nell’agone politico e limitarsi alla valutazione dei fatti concreti sia il modo più civile per confrontarsi sui temi che interessano la nostra comunità.

Purtroppo, pur prendendo atto del buon senso del segretario cittadino del PD, non abbiamo però rilevato nessuna scusa da parte del consigliere Pirisi rispetto alle sue pesantissime affermazioni tese ad offendere la dignità e l’immagine del nostro coordinatore e del nostro gruppo accusati di utilizzare sistemi fascisti e denigratori ai limiti della querela. Prendiamo atto anche di questo e procederemo di conseguenza”.

Direttivo Fratelli d’Italia Alghero