Parco Tarragona, nuovo bando: plauso di Forza Italia

ALGHERO – Il Direttivo ed il Gruppo consiliare cittadini di Forza Italia plaudono all’iniziativa dell’Assessora al Demanio Giovanna Caria, che intende rimettere a bando l’assegnazione in concessione del Parco Tarragona, uno dei più importanti polmoni verdi della nostra città e luogo di ritrovo delle famiglie algheresi.

Sono stati opportunamente rivisitati alcuni punti, ad esempio a carico del gestore non ci saranno interventi di manutenzione straordinaria ma solo ordinaria, con l’obiettivo di facilitare il riavvio di un percorso per la valorizzazione dei 5 ettari di spazi verdi della nostra città, per renderli sempre più attrattivi e fruibili per la nostra comunità, per le famiglie, i bambini e gli anziani.

Il percorso era stato iniziato nel 2009 con la Giunta di centrodestra allora guidata dal sindaco Marco Tedde proprio con i lavori nel Parco Tarragona. Che è stato il primo di una serie di interventi nel solco di un articolato progetto di rivoluzione del verde cittadino, concluso nel 2011, finanziato con 7 milioni di euro ricavati dalla Legge 37/98 che aveva riguardato anche il Parco Manno, la Pineta di Maria Pia e il Parco “Gianmarco Manca”, il Parco Stazione alla Pietraia che fino ad allora era un luogo di degrado urbano, e le alberate centrali di via Giovanni XXIII. Progetto redatto dall’importante studio di architettura internazionale Dodi Moss, che aveva visto in fase di realizzazione l’impegno dell’allora assessore alle Opere Pubbliche Giovanni Spano. Forza Italia è sempre stata convinta che è un preciso dovere delle amministrazioni locali porre il massimo dell’attenzione sulle aree verdi di Alghero, per migliorare la qualità della vita e il benessere di cittadini e turisti e in quanto rappresentano importanti luoghi di aggregazione sociale. E starà al fianco dell’Amministrazione e dell’Assessora Giovanna Caria per sostenere l’avvio di questo percorso virtuoso.

Forza Italia Alghero