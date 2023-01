ALGHERO – Spettacolare incidente stradale ad Alghero in località Sa Londra. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco ha ricevuto richiesta di intervento. Per cause, ancora da accertare, una vettura dopo aver urtato un muro di recinzione si è ribaltata, messa in sicurezza la zona e vettura. Presenti 118 che hanno preso in cura la conducente e Forze dell’ordine per i rilievi del caso.