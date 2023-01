Calcio, cinquina dell’Alghero sul campo del Badesi

ALGHERO – L’Alghero trova il pronto riscatto dopo lo scivolone di Siligo e inizia il girone di ritorno con una cinquina sul campo del Badesi ’09. Per i giallorossi a segno Claudio Livesi (autore di una doppietta), Marco Urgias, Giovanni Pinna e Davide Libi ma su buona parte dei gol c’è lo zampino del neo acquisto Carlito Fermina. Pronti via e l’Alghero si porta in vantaggio: al 3’ Giovanni Pinna finalizza una bella azione corale. Il Badesi non ci sta e prova a pungere ma alla mezz’ora resta in dieci per l’espulsione di Cuccu. I giallorossi sfiorano il raddoppio con Livesi sul finale di tempo ma vanno al riposo con il minimo vantaggio.

Nella ripresa i padroni di casa provano a raddrizzare la partita, nonostante l’inferiorità numerica. Al 3’ il portiere algherese Frau neutralizza una bella punizione di Serra poi il Badesi ‘09 cala alla distanza e intorno alla mezz’ora Urgias si fa trovare pronto sul secondo palo, insaccando di testa su calcio d’angolo battuto da capitan Mereu. Dopo un solo giro di lancette arriva anche il 3 a 0 firmato da Livesi in contropiede. Al 36’ il Badesi ‘09 accorcia le distanze grazie a un autogol ma neanche il tempo di esultare che arriva il quarto gol giallorosso con Libi che capitalizza la respinta del portiere dopo il tiro di Fermina. Nell’ultimo minuto di recupero arriva la doppietta di Livesi, imbeccato proprio da Fermina. Cinque gol ma soprattutto tre punti pesante in chiave classifica per l’Alghero, che resta in testa in compagnia dell’Ittiri Sprint.

Sabato 21 i giallorossi tornano a giocare davanti al proprio pubblico: al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia arriva il Castelsardo.

TABELLINO BADESI ‘09 – ALGHERO 1-5

BADESI ‘09: Ventuleddu, Roggio, Spano (33’ st Daffea), Fiori, Cuccu, Serra, Murru, Secchi, Moretti, Ferraro, Fuentes Foddis (14’ st Cagnoni). In panchina: Rudas Butnar, Orra, Roggiu, Maxia, Carbini, Pinna, Levacovich. Allenatore: Simone Deliperi

ALGHERO: Frau, Manunta (26’ st Tedde), Masala (26’ st Libi), Mereu, Sini, Urgias, Pinna P. (43’ st Monti), Mula (38’ st Correddu), Pinna G. (40’ st Marras), Fermina, Livesi. In panchina: Sechi, Caddeo, Sasso, Martinez. Allenatore: Gianni Piras RETI: 3’ pt Pinna G., 29’ st Urgias, 30’ st Livesi, 36’ st Pinna P. (a), 37’ st Libi, 50’ st Livesi