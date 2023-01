Ex-Cotonificio, stop lavori: “Pensano solo alle cose effimere e non ai problemi reali”

ALGHERO – Problemi per i lavori dell’ex-Cotonificio. Questione emersa nella commissione consigliare competente che ha visto affrontare il tema relativo ad un opera che aveva visto, in particolare, l’amministrazione Bruno lavorare affinchè arrivasse a buon fine pur trattandosi di un iter avviato anni prima ma, vista anche l’assoluta importanza per il quartiere di Sant’Agostino, divenne un’opera “simbolo” da portare a compimento per il bene di quell’importante area per Alghero.

Ma, come detto, dalla commissione sono emersi i problemi riportati dalle opposizioni di Centrosinistra con una nota. “Si Oggi in commissione lavori pubblici ci è stato confermato (come da tempo sotto gli occhi di tutti…) che anche i lavori dell’ex cotonificio sono oramai completamente fermi.

L’impresa avrebbe da tempo abbandonato il cantiere in modo arbitrario. Tra le ipotesi concrete su quanto potrà succedere nel futuro a questo punto è piuttosto facile intravedere anche una possibile risoluzione contrattuale”.

“Nei fatti dunque l’Amministrazione Conoci avrebbe potuto e dovuto portare avanti le opere per le quali la precedente Amministrazione di centrosinistra aveva trovato i finanziamenti e invece, come già successo per la piscina coperta, anche per l’ex cotonificio i lavori sembrano purtroppo destinati a fermarsi per un tempo indefinito e che si spera non diventi infinito. Vedendo peraltro come tutte le opere pubbliche, che erano state avviate in città dalla giunta Bruno siano ora purtroppo ferme o vadano avanti con enorme lentezza, l’amara constatazione è che la destra al governo della città risulti preoccupata solo delle cose effimere e molto poco di quelle concrete…“