L’Ufficio Postale non chiude a Fertilia, a breve apre S M la Palma

SASSARI – “In riferimento alla situazione dell’ufficio postale di Santa Maria La Palma, Poste Italiane ricorda che la chiusura della sede, ubicata in locali di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, si è resa necessaria a causa delle condizioni strutturali non più idonee a garantire la sicurezza del personale e della clientela. Poste Italiane comunica altresì di aver individuato, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Alghero, il nuovo immobile presso il quale sarà riposizionata la sede, i cui locali sono stati ritenuti idonei per dimensione, conformazione degli spazi e adeguata luminosità, nonché privi di barriere architettoniche, come previsto dalla progettazione già attuata dall’Azienda. Attualmente, è in fase di elaborazione, da parte di Poste Italiane, il contratto di locazione che nei prossimi giorni verrà inviato all’Amministrazione Comunale per la sottoscrizione; effettuato questo passaggio, potrà essere avviata la fase di realizzazione della nuova sede, con l’appalto degli interventi e l’allestimento degli immobili”, cosi l’ufficio stampa di Poste Italiane Sardegna.

Precisazione che si è resa necessaria dopo le voci di una possibile chiusura dell’ufficio postale di Fertilia. Notizia non corretta in quanto si andava esclusivamente a spostare lo sportello di Santa Maria la Palma dall’ufficio di Fertilia ad Alghero Centro. Era stato il capogruppo de Partito Democratico Mimmo Pirisi a sollevare la questione che comunque vede ancora l’attesa parte della popolazione del punto postale nella borgata di Santa Maria La Palma e che, come detto da Poste Italiane, sarà realizzata e aperta.