Auto, Fadda vince il Challenge di Alghero. A Idili (secondo) il Trofeo Farris

ALGHERO – E’ stato Antonio Fadda dell’ASD Team Auto Service su Kart Cross, ad aggiudicarsi la settima edizione del Challenge “Riviera del Corallo”, organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con ACI Sassari, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, penultima tappa di campionato italiano formula challenge, disputatosi oggi nella pista kartodromo Riviera del Corallo.

La competizione, intitolata per la prima volta alla memoria di Luigi Celestino Bellu, ha assegnato anche il settimo “Trofeo Sergio Farris”, vinto dall’algherese Roberto Idili su Fiat X 1/9, primo e unico algherese in gara che si è inoltro piazzato secondo nella classifica assoluta. Sul terzo gradino del podio un altro pilota dell’ASD Team Auto Service, Andrea Costa su Legend Car.

Condizione meteo ottimali hanno accompagnato la competizione che si è disputata su tre manche, da tre giri ciascuno in un percorso di 1.270 metri.

Nella foto di Loris Idili, il secondo classificato Roberto Idili