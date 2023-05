Asl di Sassari, 31 maggio Giornata mondiale senza tabacco: iniziative

SASSARI – La Asl di Sassari celebra la Giornata mondiale senza tabacco indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con lo scopo di incoraggiare le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, invitandole a smettere di fumare definitivamente.

Per questa occasione, mercoledì 31 maggio prossimo gli operatori del Centro Antifumo hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione.

La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica che l’equipe del Servizio delle Dipendenze Patologiche della Asl di Sassari, durante la giornata, distribuirà materiale informativo e fornirà importanti riferimenti su come smettere di fumare: l’appuntamento e’ per mercoledì 31 maggio 2023, all’interno della Galleria del centro commerciale Tanit, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità il fumo di tabacco rappresenta la principale causa prevenibile di morbilità e mortalità a livello globale: nel nostro paese questo fenomeno ha riscontrato un’intensificazione negli ultimi due anni, quasi un italiano su quattro è un fumatore.

In Sardegna la prevalenza di fumatori si attesta sui dati nazionale (studio PASSI regione Sardegna 2020-2021), ma “l’aspetto più allarmante è che la percentuale di adolescenti sardi di 15 anni, che ha dichiarato di aver fumato almeno una volta negli ultimi 30 giorni (ricerca HBSC 2022) è pari al 40% nelle ragazze e al 30% nei ragazzi, dato superiore di dieci punti percentuali alla già allarmante media nazionale”, dichiara la referente del Centro Antifumo, Tiziana Marras.

“Smettere di fumare si può: e’ il messaggio che vorremmo lanciare alla popolazione, in particolare alle fasce più giovani. E noi possiamo essere un valido supporto per sostenervi in questo percorso. La nostra Azienda, infatti, anche attraverso i progetti di promozione della salute rivolti a fasce ampie della popolazione, è in prima linea nella sensibilizzazione in merito ai rischi e ai danni del fumo, offrendo, gratuitamente e ad accesso libero, consulenze, trattamenti e corsi di gruppo per smettere di fumare”, dichiara il Direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

Durante la giornata i fumatori avranno la possibilità di effettuare il test del monossido di carbonio e avere un feedback sullo stato di salute, oltre alla possibilità di aderire a percorsi di counselling individuale gratuito e l’opportunità di usufruire della terapia di gruppo.

Il Centro Antifumo della Asl di Sassari, ha sede nella struttura di San Camillo e costituisce una delle aree tematiche di cui si occupa il Servizio delle Dipendenze Patologiche della Asl n.1. Eroga trattamenti individuali di counseling psicologico, terapia cognitivo comportamentale e terapia di gruppo, con eventuale supporto farmacologico. L’accesso al Centro Antifumo è diretto, senza prescrizione medica. E’ possibile prendere appuntamento ai numeri telefonici 079/2490014 – 2490019, chiamando dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00.