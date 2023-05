A scuola di Torres, “Insieme si Può – Insieme per la ricerca: tutti per Grace”

4 classi, 12 maestre disponibili e appassionate e 60 bambine e bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni dell’Istituto comprensivo Brigata Sassari e via Oriani scuola dell’Infanzia: il nostro Riccardo guida le danze, coinvolgente e sorridente anche lui come tutti i protagonisti di questa mattinata.

Urlano: buongiorno! Urlano ancora: Torres! Lo stadio per loro è un gigante “dove si gioca a pallone”, e sono felici. Grembiulini azzurri e rosa, felpe e magliette colorate, una curiosità che supera l’immaginazione e l’entusiasmo della prima volta sull’erba di un grande stadio. In fila per due, qualcuno braccia dietro la schiena salgono la gradinata che porta al campo e poi toccano con mani e piedi il fascino dell’erba dello stadio; trovano ad accoglierli il presidente Stefano Udassi lo staff comunicazione e lo staff tecnico.

Antonella Sanna, insegnante, ha un legame particolare con la Torres. E con lo stadio. È una delle due figlie di Vanni Sanna, bandiera rossoblú che dà il suo nome allo stadio e quasi si commuove quando sorridendo vede i giovanissimi bimbi in campo: “Una emozione. Un’emozione costante, perché sentiamo e leggiamo spesso il nome di nostro padre legato allo sport sassarese e alla nostra Torres. Ho ricordi di gioie e lacrime ricollegabili ai trascorsi di mio padre in rossoblu, ma sempre intrisi di impegno e tanto orgoglio. E questa passione, questo messaggio, voglio trasmetterlo a questi bambini e bambine.. sono il nostro futuro, e sono il futuro dello sport. Campioni in campo, ci auguriamo. Ma anche di vita e nella vita. Grazie di averci permesso di vivere questa esperienza insieme a voi”.

A gruppi tutti vengono coinvolti in giochi con palloni e birilli, si divertono e già provano l’ebbrezza di calciare la palla sull’erba… piantano forse il seme di un piccolo sogno, da coltivare senza pressioni pian piano, crescendo e divertendosi.

L’occasione è buona per rilanciare l’invito (Aperto) a partecipare all’evento di sport e solidarietà “Insieme si Può – Insieme per la ricerca: tutti per Grace”: appuntamento fissato allo stadio “Vanni Sanna” Sassari per domani, sabato 27 maggio 2023 alle ore 18. Solo allora il fischio dell’arbitro in campo decreterà l’inizio della partita più attesa della stagione, quella fra Nazionale Vip Sport e le Vecchie Glorie Torres che – oltre al divertimento per il pubblico, – potrà garantire cure e assistenza alla piccola Grace di Sassari e fondi per la ricerca dell’Ospedale Gaslini e dell’Associazione Eu-brain di Genova. La Torres Sassari, senza esitazione e con grande slancio, ha risposto presente all’invito e sta offrendo tutto il supporto possibile alla realizzazione di un evento immaginato e organizzato a sostegno di una bambina speciale, di tanti bambini speciali. Esserci non è un obbligo, ma può davvero essere importante.