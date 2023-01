“Arst, troppi disservizi: manutenzione dei pullman in tilt”

SASSARI – “Nella sola città di Sassari ieri sarebbero saltate otto corse, più altre tre corse ad Alghero e altre tre ad Ozieri. Ma ancora non basta: sono numerose le segnalazioni provenienti da tutta la Sardegna, e in buona parte dal Cagliaritano, da quando la rete di manutenzione degli autobus dell’Arst sembra sia andata in tilt. Decine di mezzi che hanno subito un guasto non sarebbero stati riparati in tempi brevi o ancora per nulla. Il caos – spiega Desirè Manca – sarebbe iniziato dopo le vacanze natalizie con la ripresa delle lezioni e il ritorno di migliaia di studenti sui pullman dell’Arst”.

“La nuova società vincitrice della gara d’appalto per la manutenzione dei mezzi, infatti, oltre ad essere un’impresa della Penisola sembrerebbe non disporre di filiali sul territorio regionale, contrariamente alla Officine sarde, e per questo non riuscirebbe a garantire il servizio affidatole in modo puntuale ed efficiente”.

Questa la denuncia della consigliera regionale del M5s Desirè Manca, che ha presentato un’interrogazione al Presidente Solinas e all’assessore ai Trasporti Moro affinché vengano risolte al più presto le criticità segnalate dagli utenti del servizio di trasporto pubblico regionale.

“I disservizi per i pendolari stanno aumentando di giorno in giorno”, prosegue la consigliera. “Diversi mezzi sembra non abbiano garantito il servizio di trasporto pubblico in quanto guasti o con problemi ancora da verificare. La Regione deve attivarsi con urgenza per verificare le condizioni del servizio affidato a una società con un appalto milionario e soprattutto per far sì che i pendolari, lavoratori o studenti, non perdano le corse a causa di eventuali gravi carenze nella gestione del trasporto pubblico locale”.