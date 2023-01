Vaccinazione anti Covid: riprende l’attività a Rizzeddu

SASSARI – Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Sassari comunica alla popolazione che la vaccinazione anti Covid presso l’Hub vaccinale di Rizzeddu (palazzina Q) riprende giovedì 12 gennaio prossimo. La vaccinazione verrà poi garantita nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nelle ore pomeridiane (orario 15.00 – 19.00).

Prenotarsi è facile ed è possibile farlo in modi diversi: online, per chi può farlo collegandosi a Internet; per telefono tramite call center – Numero verde 800 009 966; presso gli Uffici postali; tramite il portalettere (postino). Prenotazione online link diretto: https://prenotazioni.vaccinico vid.gov.it

Prenotazione tramite Call center. È possibile chiamare il Call center di Poste Italiane 800 009 966, attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 20:00 Prenotazione presso gli sportelli Postamat Presso gli sportelli ATM degli uffici postali. Non è necessario essere clienti di Poste Italiane. Serve la tessera sanitaria. Il sistema richiederà il numero di cellulare, per ricevere un codice via SMS, che sarà utile alla procedura di prenotazione allo sportello. Tramite i Portalettere Il Postino può supportare l’utente nella procedura di prenotazione. Il Postino chiederà il numero di cellulare e il codice fiscale del cittadino che desidera effettuare la prenotazione e rilascerà una ricevuta cartacea come promemoria. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati a farlo. Per supporto e informazioni URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico ASL Sassari 079 208 44 90 dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e-mail: urp@aslsassari.it