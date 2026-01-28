“Antonio Ligabue. La grande mostra” a Palazzo di Città

CAGLIARI – Continua a registrare un grande successo di pubblico “Antonio Ligabue. La grande mostra”, allestita a Palazzo di Città, che dal 27 novembre ha già accolto 7.565 visitatori, con una media di oltre 1.000 ingressi a settimana. Un dato significativo, che conferma l’interesse e l’attenzione per una delle esposizioni più intense e coinvolgenti dedicate al Novecento italiano.

Visitabile fino al 7 giugno 2026, la mostra rappresenta una straordinaria retrospettiva su Antonio Ligabue, artista tra i più emozionanti e tormentati del secolo scorso. Un percorso capace di restituire tutta la forza espressiva di un autore che ha saputo trasformare la sofferenza personale in una pittura di grande impatto emotivo e visivo.

Prodotta e organizzata dal Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo e dai Musei Civici di Cagliari, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con Arthemisia, l’esposizione è curata da Francesco Negri e Francesca Villanti.

Il progetto espositivo propone una lettura completa e coerente dell’opera di Ligabue attraverso una selezione di 60 capolavori, tra oli e disegni, disposti secondo un percorso cronologico che racconta l’evoluzione di un linguaggio artistico unico e inconfondibile.

Ai numeri registrati a Palazzo di Città si aggiungono, nello stesso periodo, i circa 600 ingressi della Galleria Comunale d’Arte e gli oltre 350 visitatori del Museo di Arte Siamese “Stefano Cardu”, a conferma di un interesse diffuso per l’offerta culturale dei Musei Civici e della loro capacità di attrarre pubblici diversi.

