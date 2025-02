“Altro che Consiglio e Parco, a Villa Maria Pia il centro diurno”

ALGHERO – “All’indomani dell’approvazione di un bilancio tecnico da parte dell’amministrazione Cacciotto, privo di contenuti, risorse e obbiettivi da raggiungere nell’interesse degli algheresi, il Gruppo di Forza Italia interviene con un Ordine del giorno (prima firmataria Giovanna Caria) per ribadire le sue perplessità rispetto alla destinazione di Villa Maria Pia quale sede del Consiglio comunale e del Parco di Porto Conte.

“Da una amministrazione di centro sinistra ci saremmo aspettati maggiore attenzione alle esigenze del territorio e in particolare di quelle famiglie che vivono quotidianamente in solitudine la condizione dei propri familiari con gravi disabilità. Da anni chiedono una risposta concreta che non arriva. Si era iniziato un percorso con la precedente amministrazione che oggi ben può trovare riscontro concreto, visto che l’ente è rientrato in possesso di questo immobile che ha tutte le caratteristiche per diventare un Centro Diurno per persone con disabilità grave. Del resto, la Regione ha da sempre manifestato interesse verso la possibilità, o meglio la necessità, di realizzare strutture del genere, tanto che per reperire immobile da destinare a tale fine, aveva pubblicato avvisi di interesse rivolti a privati.

Con questo Ordine del giorno chiediamo che il sindaco Cacciotto si faccia concreto portavoce di queste famiglie, facendo sì che le loro esigenze non siano relegate all’ultimo posto fra le ipotesi di destinazione prospettate dalla Giunta in sede di approvazione del bilancio, come quelle della sede del Consiglio comunale e del Parco di Porto Conte e, non ultima, di una improbabile “Foresteria comunale” (quest’ultima davvero inascoltabile), dando priorità a queste famiglie e dimostrando loro che anche in politica, talvolta, c’è umanità -chiude il Gruppo di Forza Italia-“.