“Centro Storico invivibile, scellerata gestione dei suoli pubblici”

ALGHERO – “L’incendio avvenuto recentemente in un appartamento di via Majorca, situato nel cuore del centro storico, ci obbliga a riflettere sulle difficoltà dei mezzi di soccorso ad intervenire con tempestività a causa di una viabilità che non permette il passaggio di mezzi ingombranti e pesanti come quelli attualmente in dotazione ai vigili del fuoco. L’incendio ha causato gravi disagi nel quartiere sia per quanto riguarda, nello specifico, la stabilità dell’edificio coinvolto sia, più in generale, per problemi connessi alla sicurezza urbana, alla salute ed igiene pubblica, alla viabilità per la chiusura della via Majorca, unica strada che assicura l’accesso alla parte settentrionale del quartiere. Vogliamo cogliere l’occasione per confermare quanto denunciato in varie sedi riguardo la situazione delle vie e delle piazze nel centro storico, vie totalmente invase da tavolini, sedie ed ombrelloni. Tale annosa questione non riguarda solo la scellerata gestione del suolo pubblico, con i problemi ormai noti e dibattuti non solo dal nostro Comitato, ma il grave episodio sopra descritto (incendio) riporta all’attenzione l’esigenza inderogabile di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, residenti e non. Questa situazione di occupazione quasi totale degli spazi pubblici ci obbliga a chiedere come gli addetti alla sicurezza pubblica (vigili del fuoco) o gli addetti alla tutela della salute (ambulanze) potranno intervenire urgentemente in caso di criticità riguardanti tali materie. Non osiamo pensare al danno che potrebbe causare un analogo episodio in una delle numerose vie e piazze del Centro Storico in cui è impossibile accedere a causa dell’invasione di tavolini e sedie. I danni alle persone ed alle cose sarebbero incalcolabili. Questi problemi esistono sia nella stagione invernale, in quanto gli arredi degli esercizi pubblici (Bar e Ristoranti) vengono abbandonati in strada nonostante i locali siano chiusi al pubblico e, in maniera più preoccupante ed urgente nel periodo estivo, dove all’occupazione del suolo pubblico si aggiunge la presenza, numerosissima e concentrata, di turisti e visitatori. Occorre dunque ripensare sia all’assetto ed alle tipologie commerciali del centro storico che alle misure di sicurezza del quartiere. Alla luce dei fatti da poco avvenuti che hanno posto davanti ai nostri occhi scenari una volta solo ipotizzati, chiediamo alla S.V. di fissare urgentemente un incontro, possibilmente con la partecipazione di organi competenti per queste specifiche materie quali Prefettura, ASL e Vigili del Fuoco”.

Presidente del Comitato del Centro Storico, Gavino Scala

Nelle foto i Vigili del Fuoco lungo i bastioni per controllare l’incendio di via Maiorca